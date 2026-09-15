S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Pentair-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77.77 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.858 Pentair-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Pentair-Papiers auf 56.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722.39 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.76 Prozent abgenommen.

Alle Pentair-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch