Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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15.09.2026 10:02:07
S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Pentair-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde die Pentair-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77.77 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.858 Pentair-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Pentair-Papiers auf 56.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722.39 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.76 Prozent abgenommen.
Alle Pentair-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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