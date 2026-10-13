S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pentair von vor 5 Jahren bedeutet

Am 13.10.2021 wurde das Pentair-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69.82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 143.225 Pentair-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’494.99 USD, da sich der Wert eines Pentair-Anteils am 12.10.2026 auf 52.33 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 25.05 Prozent.

Pentair war somit zuletzt am Markt 8.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch