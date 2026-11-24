Das Pentair-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pentair-Aktie an diesem Tag bei 104.11 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pentair-Aktie investiert, befänden sich nun 96.052 Pentair-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Pentair-Anteile wären am 23.11.2026 6’717.89 USD wert, da der Schlussstand 69.94 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’717.89 USD entspricht einer negativen Performance von 32.82 Prozent.

Zuletzt verbuchte Pentair einen Börsenwert von 10.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch