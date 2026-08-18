Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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18.08.2026 10:02:13
S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pentair von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Pentair-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurde das Pentair-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Pentair-Aktie bei 77.89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pentair-Aktie investiert, befänden sich nun 1.284 Pentair-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 82.30 USD, da sich der Wert eines Pentair-Anteils am 17.08.2026 auf 64.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17.70 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Pentair belief sich zuletzt auf 10.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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