Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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29.09.2026 10:02:12
S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pentair von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Pentair-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Pentair-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Pentair-Papier an diesem Tag 109.64 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.912 Pentair-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 48.37 USD, da sich der Wert einer Pentair-Aktie am 28.09.2026 auf 53.03 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 51.63 Prozent.
Insgesamt war Pentair zuletzt 8.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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