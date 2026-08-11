S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pentair von vor 3 Jahren gekostet

Am 11.08.2023 wurde die Pentair-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69.77 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143.328 Pentair-Papiere. Die gehaltenen Pentair-Papiere wären am 10.08.2026 9’564.28 USD wert, da der Schlussstand 66.73 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 4.36 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Pentair belief sich jüngst auf 10.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch