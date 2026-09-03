S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 03.09.2021 wurde die PayPal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das PayPal-Papier an diesem Tag 289.13 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die PayPal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.346 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 54.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.91 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 81.09 Prozent.

Jüngst verzeichnete PayPal eine Marktkapitalisierung von 44.90 Mrd. USD. Das PayPal-Papier wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des PayPal-Papiers belief sich damals auf 40.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch