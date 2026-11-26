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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren PayPal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 26.11.2021 wurden PayPal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 187.79 USD. Bei einem PayPal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.533 PayPal-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 57.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30.78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69.22 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 46.70 Mrd. USD. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PayPal-Papiers lag damals bei 40.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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