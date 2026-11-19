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|Lukrativer PayPal-Einstieg?
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in PayPal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das PayPal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56.54 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in PayPal-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176.866 PayPal-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’238.77 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 18.11.2026 auf 57.89 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2.39 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 48.35 Mrd. USD. Das PayPal-Papier wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Das PayPal-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 40.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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