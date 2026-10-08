PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PayPal-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der PayPal-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PayPal-Papier 39.88 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 250.752 PayPal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’778.84 USD wert. Damit wäre die Investition 37.79 Prozent mehr wert.
Alle PayPal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46.69 Mrd. USD. Am 20.07.2015 fand der erste Handelstag der PayPal-Aktie an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der PayPal-Aktie wurde der Erstkurs mit 40.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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