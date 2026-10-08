S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der PayPal-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PayPal-Papier 39.88 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 250.752 PayPal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’778.84 USD wert. Damit wäre die Investition 37.79 Prozent mehr wert.

Alle PayPal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46.69 Mrd. USD. Am 20.07.2015 fand der erste Handelstag der PayPal-Aktie an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der PayPal-Aktie wurde der Erstkurs mit 40.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch