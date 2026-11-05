S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem PayPal-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40.90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.445 PayPal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 147.19 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 04.11.2026 auf 60.20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 47.19 Prozent.

Insgesamt war PayPal zuletzt 48.27 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz der PayPal-Aktie fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PayPal-Papiers auf 40.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch