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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren PayPal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem PayPal-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40.90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.445 PayPal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 147.19 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 04.11.2026 auf 60.20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 47.19 Prozent.
Insgesamt war PayPal zuletzt 48.27 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz der PayPal-Aktie fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PayPal-Papiers auf 40.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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