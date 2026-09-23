S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Parker Hannifin-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Parker Hannifin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 291.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.435 Parker Hannifin-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’314.50 USD, da sich der Wert eines Parker Hannifin-Anteils am 22.09.2026 auf 964.85 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 231.45 Prozent angezogen.

Am Markt war Parker Hannifin jüngst 120.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch