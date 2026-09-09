S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Parker Hannifin-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Parker Hannifin-Anteile an diesem Tag bei 755.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13.241 Parker Hannifin-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Parker Hannifin-Papiers auf 955.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’656.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.57 Prozent vermehrt.

Parker Hannifin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch