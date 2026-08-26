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Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042

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Frühe Investition 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Parker Hannifin-Aktie Anlegern gebracht.

Parker Hannifin
838.43 CHF 2.32%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Parker Hannifin-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Parker Hannifin-Aktie bei 304.01 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Parker Hannifin-Aktie investierten, hätten nun 0.329 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 334.30 USD, da sich der Wert eines Parker Hannifin-Papiers am 25.08.2026 auf 1’016.31 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 334.30 USD, was einer positiven Performance von 234.30 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Parker Hannifin belief sich zuletzt auf 127.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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