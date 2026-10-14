Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Parker Hannifin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Parker Hannifin-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Parker Hannifin-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 392.93 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Parker Hannifin-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.545 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 953.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’426.49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 142.65 Prozent.
Parker Hannifin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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