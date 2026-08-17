S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palo Alto Networks-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die Palo Alto Networks-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60.96 USD wert. Bei einem Palo Alto Networks-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164.038 Palo Alto Networks-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (384.27 USD), wäre die Investition nun 63’034.69 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 530.35 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Palo Alto Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 313.37 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Palo Alto Networks-Papiers lag damals bei 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch