Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Palo Alto Networks-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Palo Alto Networks-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Palo Alto Networks-Aktie an diesem Tag 80.81 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hat, hat nun 1.238 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Palo Alto Networks-Papiers auf 330.65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 409.19 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 309.19 Prozent gleich.
Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 269.77 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Palo Alto Networks-Anteils bei 42.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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