S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Palo Alto Networks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 122.72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 81.486 Palo Alto Networks-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie auf 333.26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’156.13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +171.56 Prozent.

Palo Alto Networks wurde am Markt mit 271.86 Mrd. USD bewertet. Das Börsendebüt der Palo Alto Networks-Aktie fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Das Palo Alto Networks-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch