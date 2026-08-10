Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Palo Alto Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Palo Alto Networks-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Palo Alto Networks-Aktie an diesem Tag bei 107.03 USD. Bei einem Palo Alto Networks-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.343 Palo Alto Networks-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 363.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’399.61 USD wert. Damit wäre die Investition um 239.96 Prozent gestiegen.
Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 296.37 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Palo Alto Networks-Aktie auf 42.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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