S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren abgeworfen

Palo Alto Networks-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26.74 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Palo Alto Networks-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.740 Palo Alto Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie auf 322.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’205.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’105.16 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Palo Alto Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 263.46 Mrd. USD. Der Palo Alto Networks-Börsengang fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt des Palo Alto Networks-Papiers wurde der Erstkurs mit 42.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch