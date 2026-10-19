S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren eingefahren

Palo Alto Networks-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.69 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investierten, hätten nun 404.968 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 138’498.94 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Papiers am 16.10.2026 auf 342.00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1’284.99 Prozent vermehrt.

Am Markt war Palo Alto Networks jüngst 279.73 Mrd. USD wert. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Palo Alto Networks-Aktie bei 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch