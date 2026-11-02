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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Palantir-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurden Palantir-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Palantir-Papier 200.47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Palantir-Papier investiert hätte, hätte er nun 49.883 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 184.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’183.92 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 8.16 Prozent.
Jüngst verzeichnete Palantir eine Marktkapitalisierung von 443.14 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie ging am 30.09.2020 an die Börse NAS. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palantir-Anteils auf 10.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palantir
Analysen zu Palantir
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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