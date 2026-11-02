S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Palantir-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Palantir-Papier 200.47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Palantir-Papier investiert hätte, hätte er nun 49.883 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 184.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’183.92 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 8.16 Prozent.

Jüngst verzeichnete Palantir eine Marktkapitalisierung von 443.14 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie ging am 30.09.2020 an die Börse NAS. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palantir-Anteils auf 10.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch