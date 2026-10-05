Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Palantir-Performance im Blick
|
05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Palantir eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Palantir-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Palantir-Anteile bei 173.07 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Palantir-Aktie investierten, hätten nun 5.778 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 188.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’090.60 USD wert. Mit einer Performance von +9.06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Palantir belief sich zuletzt auf 454.02 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Palantir-Aktie bei 10.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palantir
|
16:02
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Burnham searches for UK alternative to Palantir (Financial Times)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Palantir
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.