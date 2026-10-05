S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Palantir-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Palantir-Anteile bei 173.07 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Palantir-Aktie investierten, hätten nun 5.778 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 188.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’090.60 USD wert. Mit einer Performance von +9.06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Palantir belief sich zuletzt auf 454.02 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Palantir-Aktie bei 10.00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch