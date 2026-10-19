Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Palantir-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Palantir-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24.69 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Palantir-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.050 Palantir-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Palantir-Aktie auf 186.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 753.46 USD wert. Das entspricht einem Plus von 653.46 Prozent.
Der Börsenwert von Palantir belief sich jüngst auf 447.00 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palantir-Papiere an der Börse NAS war der 30.09.2020. Der Erstkurs der Palantir-Aktie lag beim Börsengang bei 10.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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