S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel hätte eine Investition in Packaging von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Packaging-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Packaging-Aktie an diesem Tag 195.59 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Packaging-Aktie investierten, hätten nun 0.511 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 132.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 258.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32.24 Prozent.

Am Markt war Packaging jüngst 22.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch