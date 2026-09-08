S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Packaging-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Packaging-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Packaging-Papier bei 215.93 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Packaging-Aktie investierten, hätten nun 4.631 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 1’098.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237.25 USD belief. Mit einer Performance von +9.87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Packaging jüngst 21.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch