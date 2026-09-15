S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Packaging-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Packaging-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Packaging-Anteile an diesem Tag bei 149.75 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Packaging-Aktie investiert hat, hat nun 66.778 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (233.26 USD), wäre die Investition nun 15’576.63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55.77 Prozent zugenommen.

Packaging wurde am Markt mit 20.93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch