S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Packaging von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Packaging-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79.72 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Packaging-Aktie investiert, befänden sich nun 12.544 Packaging-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’941.80 USD, da sich der Wert einer Packaging-Aktie am 28.09.2026 auf 234.52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 194.18 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Packaging eine Marktkapitalisierung von 21.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch