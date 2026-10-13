S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.10.2023 wurden Packaging-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 151.37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.661 Packaging-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 150.51 USD, da sich der Wert eines Packaging-Anteils am 12.10.2026 auf 227.82 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 50.51 Prozent gesteigert.

Am Markt war Packaging jüngst 20.56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch