S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Packaging-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Packaging-Aktie an diesem Tag 212.93 USD wert. Bei einem Packaging-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46.964 Packaging-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 229.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’769.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.69 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Packaging betrug jüngst 20.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch