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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Packaging eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Packaging-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Packaging-Anteile bei 134.59 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Packaging-Aktie investiert hätte, hätte er nun 74.300 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 250.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’609.85 USD wert. Das entspricht einem Plus von 86.10 Prozent.
Insgesamt war Packaging zuletzt 22.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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