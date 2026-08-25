Packaging Aktie 1011163 / US6951561090
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Packaging-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Packaging-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Packaging-Aktie an diesem Tag 149.92 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Packaging-Aktie investierten, hätten nun 66.702 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 248.88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16’600.85 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 16’600.85 USD entspricht einer Performance von +66.01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Packaging belief sich zuletzt auf 22.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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