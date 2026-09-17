S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Organon Company von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Organon Company-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Organon Company-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19.54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.118 Organon Company-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 69.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13.67 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30.04 Prozent vermindert.

Organon Company wurde am Markt mit 3.59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch