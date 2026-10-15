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Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061

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Organon Company-Performance 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Organon Company von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Organon Company gewesen.

Organon & Company
12.29 EUR -0.49%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Organon Company-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Organon Company-Aktie 17.32 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57.737 Organon Company-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Organon Company-Papiere wären am 14.10.2026 793.30 USD wert, da der Schlussstand 13.74 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 20.67 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Organon Company zuletzt 3.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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