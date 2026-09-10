Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Organon Company-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Organon Company-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Organon Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Organon Company-Papier an diesem Tag bei 10.26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 974.659 Organon Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’323.59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33.24 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Organon Company belief sich zuletzt auf 3.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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