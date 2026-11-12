S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Organon Company-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Organon Company-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11.12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 899.281 Organon Company-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13.89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’491.01 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24.91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Organon Company belief sich zuletzt auf 3.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch