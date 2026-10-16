Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicom Group von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Omnicom Group-Einstiegs gewesen.
Die Omnicom Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Omnicom Group-Anteile bei 77.21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.952 Omnicom Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’045.46 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Anteils am 15.10.2026 auf 80.72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.55 Prozent zugenommen.
Am Markt war Omnicom Group jüngst 21.56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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