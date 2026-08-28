S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicom Group von vor 3 Jahren verdient

Am 28.08.2023 wurde die Omnicom Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 80.44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicom Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.243 Omnicom Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109.26 USD, da sich der Wert einer Omnicom Group-Aktie am 27.08.2026 auf 87.89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.26 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Omnicom Group eine Marktkapitalisierung von 24.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch