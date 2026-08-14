Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Omnicom Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Omnicom Group-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Omnicom Group-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 84.26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Omnicom Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.868 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Omnicom Group-Papiers auf 88.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’048.66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4.87 Prozent vermehrt.
Omnicom Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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