S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicom Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Omnicom Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Omnicom Group-Anteile betrug an diesem Tag 73.06 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 136.874 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’886.12 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Anteils am 12.11.2026 auf 86.84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.86 Prozent angezogen.

Insgesamt war Omnicom Group zuletzt 24.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch