S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicom Group von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Omnicom Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Omnicom Group-Anteile an diesem Tag 76.04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.315 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (78.60 USD), wäre die Investition nun 103.37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.37 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Omnicom Group betrug jüngst 21.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch