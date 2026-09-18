Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicom Group von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Omnicom Group gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die Omnicom Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Omnicom Group-Anteile an diesem Tag 76.04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.315 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (78.60 USD), wäre die Investition nun 103.37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.37 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Omnicom Group betrug jüngst 21.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Omnicom Group Inc.
Analysen zu Omnicom Group Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGrosser Verfalltag: SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.