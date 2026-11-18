Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Occidental Petroleum-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68.22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.466 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 82.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.15 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Occidental Petroleum eine Börsenbewertung in Höhe von 57.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch