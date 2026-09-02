S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Occidental Petroleum von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Occidental Petroleum-Papier statt. Der Schlusskurs des Occidental Petroleum-Papiers betrug an diesem Tag 48.05 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20.812 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’268.47 USD, da sich der Wert eines Occidental Petroleum-Anteils am 01.09.2026 auf 60.95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.85 Prozent zugenommen.

Am Markt war Occidental Petroleum jüngst 60.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch