Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Occidental Petroleum-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Occidental Petroleum-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Occidental Petroleum-Aktie an diesem Tag 22.09 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 452.694 Occidental Petroleum-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’071.07 USD, da sich der Wert eines Occidental Petroleum-Anteils am 18.08.2026 auf 59.80 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170.71 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Occidental Petroleum belief sich zuletzt auf 59.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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