S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Occidental Petroleum-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 40.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.449 Occidental Petroleum-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Occidental Petroleum-Papiers auf 62.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.64 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 153.64 USD entspricht einer Performance von +53.64 Prozent.

Occidental Petroleum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch