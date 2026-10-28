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|Lohnender Occidental Petroleum-Einstieg?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Occidental Petroleum-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 40.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.449 Occidental Petroleum-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Occidental Petroleum-Papiers auf 62.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.64 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 153.64 USD entspricht einer Performance von +53.64 Prozent.
Occidental Petroleum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.
Analysen zu Occidental Petroleum Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Occidental Petroleum am 28.10.2026
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