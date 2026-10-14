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Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058

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Lohnende Occidental Petroleum-Investition? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Occidental Petroleum-Aktien gewesen.

Occidental Petroleum
50.98 CHF -1.20%
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Das Occidental Petroleum-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31.99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31.260 Occidental Petroleum-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 61.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’927.16 USD wert. Mit einer Performance von +92.72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Occidental Petroleum bezifferte sich zuletzt auf 60.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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