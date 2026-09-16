S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Occidental Petroleum-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.659 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 232.42 USD, da sich der Wert einer Occidental Petroleum-Aktie am 15.09.2026 auf 63.52 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 132.42 Prozent.

Alle Occidental Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch