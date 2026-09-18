NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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18.09.2026 10:02:29
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in NXP Semiconductors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 18.09.2016 wurden NXP Semiconductors-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das NXP Semiconductors-Papier letztlich bei 83.75 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119.403 NXP Semiconductors-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’217.91 USD, da sich der Wert einer NXP Semiconductors-Aktie am 17.09.2026 auf 227.95 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 172.18 Prozent.
NXP Semiconductors war somit zuletzt am Markt 55.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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