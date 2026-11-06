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|Profitabler NXP Semiconductors-Einstieg?
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06.11.2026 10:02:07
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NXP Semiconductors-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NXP Semiconductors-Aktie statt. Der Schlusskurs der NXP Semiconductors-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 224.25 USD. Bei einem Investment von 100 USD in NXP Semiconductors-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.446 NXP Semiconductors-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109.00 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 05.11.2026 auf 244.43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9.00 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NXP Semiconductors belief sich zuletzt auf 66.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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