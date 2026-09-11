NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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11.09.2026 10:02:23
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in NXP Semiconductors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden NXP Semiconductors-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 212.12 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NXP Semiconductors-Aktie investiert, befänden sich nun 4.714 NXP Semiconductors-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’067.63 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 10.09.2026 auf 226.47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.76 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von NXP Semiconductors betrug jüngst 56.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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